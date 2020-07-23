81 ilde sokak sokak denetim... Maskeniz nerede?

Tüm dünyadan bilim insanlarının tespitlerine göre koronavirüsten korunmanın en etkin yolu maske, sosyal mesafe ve hijyenden geçiyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda, kentlerin her noktasındaki denetimlerin arttırılması talimatı verdi. Sadece polis ve jandarma değil, zabıtalar da dün maske ve sosyal mesafe denetimine çıktı. Başta taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yapıldı.

YOLUNU DEĞİŞTİRDİ AMA KAÇAMADI

İstanbul Beşiktaş’ta maskesiz bir vatandaş polisleri görünce ceza yememek için yolunu değiştirdi. Ancak polisler peşinden giderek ceza yazdı. Masalarını sosyal mesafeye göre ayarlamayan ve fazla müşteri kabul eden bir işletmeye de ceza uygulandı.

YOLCULARI İNDİRDİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kentin 12 noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimdeydi. Yenibosna’da, ayakta fazladan 14 yolcu aldığı tespit edilen İETT şoförüne 3 bin 148 TL para cezası kesildi. Ayaktaki yolcular önce otobüsten inmelerini isteyen polislerle, daha sonra da otobüs şoförüyle tartıştı. Polisler yolcular indikten sonra otobüsün hareket etmesine izin verdi. Jandarma ekipleri de şehirlerarası yollarda denetim yaparak izin belgelerini kontrol etti, maske ve sosyal mesafeyi denetledi.

DENETİMLER DEVAM ETSİN

İzmir’de maske denetimine takılan Ufuk Filiz (42), “Çocuğumu spor salonuna bıraktım. Maskem de arabadaydı ancak maske takmayı tam olarak alışkanlık haline getiremedik. Denetimler devam ettiği sürece daha kolay alışacağız. O yüzden devam etmesi gerekiyor” dedi.

GAZİANTEP’TE 3 BiN 229 KİŞİYE CEZA

Gaziantep’te gün yapılan denetimlerde 3 bin 229 kişiye idari para cezası kesildi. Ekiplerin yaptığı denetimler kapsamında, kontrol edilen 302 işyerinden 5’ine de kurallara aykırı hareket ettiği için idari işlem yapıldı.

POLİSLERİN DE ATEŞİNİ ÖLÇTÜLER

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Beyoğlu Belediyesi zabıtası dün İstiklal Caddesi ve çevresinde denetimdeydi. Polis araçlarından maske kullanımıyla ilgili anonslar yapıldı. Uyarılara rağmen maske takmayanlara ceza kesildi. Bir vatandaş elindeki peçeteyle ağzını, burnunu kapatsa da ceza yemekten kurtulamadı. Denetim için bir tatlıcı dükkanına giren polis ve zabıtalar, garson tarafından ateşleri ölçülerek içeri alındı. Bursa’da da sıkı denetimler yapıldı (altta).

‘MASKEYİ TAK DOSTUM’

Eskişehir’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler maskot kıyafetlerini giyerek koronavirüsle ilgili bilgilendirme yaptı. Çocuklar ve gençlere broşür dağıtan polislere ilgi yoğundu. Maskot polisler çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.