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Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)- AA
Haber Giriş: 07.06.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

81 ilde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim heyecanı

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81 ilde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim heyecanı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında ortaokullarda yüz yüze eğitime başlandı. 81 ilde öğrenciler okulda olmanın sevincini yaşadı.

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  • 81 ilde heyecan Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı
  • 81 ilde heyecan Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı
  • 81 ilde heyecan Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı
  • 81 ilde heyecan Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimi kapsamında, geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün de ortaokul ve lise öğrencileri, okullarının yolunu tuttu.

81 ilde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim heyecanı
Salgını tedbirleri kapsamında bir süre çevrim içi derslerine devam eden öğrenciler, yeniden sınıflarına girerek ders başı yaptı.

Bahçelievler Yenibosna Fatih Ortaokulu'nda, öğrenciler maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sıraya girdi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sırayla okula girdi.

Öğrenci Burhan Sakallıoğlu, yeniden okula geldiği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Okulu çok özledim. Arkadaşlarıma kavuştum. Eski arkadaşlarımı gördüm." dedi.

Öğrenci Arda Ege, sabah erken kalkıp okula geldiğini anlatarak, "Okulu özlemiştim. Okula gelmek önemli." diye konuştu.

Öğrenci Kaan Tuna, yeniden okula geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok heyecanlıyım. Ama maske takınca çok daralıyorum. Okul yine de çok güzel. Canlı dersten bir şey anlamıyorum. Okulu çok özledim, arkadaşlarımla buluştuğum için mutluyum." ifadelerin kullandı.

Açılış törenine Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı da katıldı.

81 ilde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim heyecanı


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dün yaptığı açıklamada, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler" dedi.

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