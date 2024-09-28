×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

81 ilde Mercek operasyonu! Bakan Yerlikaya: 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Silah#Silah Kaçakçılığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 08:01

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-26" operasyonlarında 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 2 bin 511 silahın ele geçirildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslime devam edeceklerini, suç odaklarıyla mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ilde "Mercek-26" operasyonlarının düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu 1271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek, 663 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 2 bin 511 silah ele geçirildi. 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı." bilgisini paylaştı.

Bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan zanlılarla ilgili detayları da paylaşan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren görevlilere teşekkür etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Silah#Silah Kaçakçılığı

BAKMADAN GEÇME!