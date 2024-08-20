81 ilde Mercek-23 Operasyonları! Bakan Yerlikaya: 2 bin 439 silah ele geçirildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
81 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-23” operasyonları düzenlendi
Operasyonlar sonucu:
1.289 Ruhsatsız Tabanca,
387 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
32 Uzun Namlulu Tüfek,
561 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:
2.269 Silah ele geçirildi.
2.439 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.
81 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-23” operasyonları düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 20, 2024
Operasyonlar sonucu:
📍1.289 Ruhsatsız Tabanca,
📍387 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
📍32 Uzun Namlulu Tüfek,
📍561 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:… pic.twitter.com/36bcAI24uS