81 ilde Mercek-23 Operasyonları! Bakan Yerlikaya: 2 bin 439 silah ele geçirildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

81 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-23” operasyonları düzenlendi

Operasyonlar sonucu:

1.289 Ruhsatsız Tabanca,

387 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

32 Uzun Namlulu Tüfek,

561 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:

2.269 Silah ele geçirildi.

2.439 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.