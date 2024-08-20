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81 ilde Mercek-23 Operasyonları! Bakan Yerlikaya: 2 bin 439 silah ele geçirildi

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#Mercek-23 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Silah
81 ilde Mercek-23 Operasyonları Bakan Yerlikaya: 2 bin 439 silah ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 08:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde düzenlenen Mercek-23 Operasyonları'nda toplam 2 bin 439 silah ele geçirildiğini duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

81 ilde son 5 günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-23” operasyonları düzenlendi

Operasyonlar sonucu:
1.289 Ruhsatsız Tabanca,
387 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
32 Uzun Namlulu Tüfek,
561 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:
2.269 Silah ele geçirildi.

2.439 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.

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#Mercek-23 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Silah

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