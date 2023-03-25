81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması

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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; ülke genelinde, 12 bin 986 ekip, 43 bin 556 personelin katılımıyla 'yasa dışı bahis' ile kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı. Yasa dışı bahis uygulamasında; 6 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde 49 oynatan şüpheli hakkında adli işlem, 26 şüpheli hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 33 kişi gözaltına alındı, 323 aranan şüpheli yakalandı.
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