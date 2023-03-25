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81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması

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#Kumar#Yasa Dışı Bahis#İçişleri Bakanlığı
81 ilde kumar ve yasa dışı bahis uygulaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 13:09

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan kumar, tombala ve oyun makineleri ile yasa dışı bahis uygulamasında 62 kişinin gözaltına alındığını, 76 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldığını açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; ülke genelinde, 12 bin 986 ekip, 43 bin 556 personelin katılımıyla 'yasa dışı bahis' ile kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı. Yasa dışı bahis uygulamasında; 6 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde 49 oynatan şüpheli hakkında adli işlem, 26 şüpheli hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 33 kişi gözaltına alındı, 323 aranan şüpheli yakalandı.

81 ilde kumar ve yasa dışı bahis uygulaması



kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında; 15 bin 64 iş yeri ile deniz araçları ve 446 dernekte, 29 şüpheli gözaltına alındı, 350 aranan kişi yakalandı. 87 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 217 şüpheli hakkında idari işlem uygulandı. 76 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı, 27 iş yeri kapatıldı. Uygulamalarda; 2 av tüfeği, 3 tabanca, 10 mermi, 19 kumar/oyun makinesi, 5 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ve kumar oynanması için materyal ele geçirildi.

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