×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

81 ilde Kalkan operasyonu: 45 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Göçmen Kaçakçılığı#Kalkan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 08:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada ülke genelinde düzenlenen Kalkan-33 operasyonlarında 45 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen 'Kalkan-33' operasyonlarında, 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu kişilerden 49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Göçmen Kaçakçılığı#Kalkan

BAKMADAN GEÇME!