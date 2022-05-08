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81 ilde günlük evlerde denetim

#İçişleri Bakanlığı#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis
81 ilde günlük evlerde denetim

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 81 ilde 7 bin 286 ekip ve 26 bin 412 personelin katılımı ile “Günübirlik Kiralanan Evlerde” denetim gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca; ülke genelinde 7.286 ekip ve 26.412 personelin katılımı ile “Günübirlik Kiralanan Evlerde” denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda;6.747 günübirlik işletici ve bu işleticilere ait 17.564 günübirlik ev kontrol edildi. 267 günübirlik işletmeciye 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet etmekten idari yaptırım uygulandı, 54 günübirlik işletmeye kapatılması için işlem yapıldı.

Denetimlerde; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca adli mercilerce 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 11 şahıs, 2-5 yıl arası 4 şahıs, 5-10 yıl arası 3 şahıs, 10-20 yıl arası 1 şahıs ve yakalama emri ile aranan 584 şahıs olmak üzere toplam 603 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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#İçişleri Bakanlığı#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis

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