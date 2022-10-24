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81 ilde eş zamanlı uygulama: 52 gözaltı

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#Emniyet#Jandarma#Dilenci
81 ilde eş zamanlı uygulama: 52 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 12:30

Türkiye genelinde, mal ve hizmet satımıyla halkı rahatsız eden kişiler ve dilencilere yönelik eş zamanlı uygulamada 421 aranan kişi yakalandı, 52 kişi gözaltına alındı, toplam 113 kişiye adli, 476 kişiye idari işlem yapılırken; 263 bin 790 TL idari para cezası uygulandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, eş zamanlı 'Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama' yapıldı.

11 bin 21 ekip, 131 dedektör köpek ve 36 bin 752 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 421 aranan kişi yakalandı, 52 kişi gözaltına alındı, 113 kişiye adli işlem yapıldı. 21 kişiye fuhuştan, 197 kişiye dilencilikten, 14 kişiye mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 244 kişiye diğer kabahatlerden olmak üzere toplam 476 kişiye idari işlem yapıldı ve toplam 236 bin 790 TL idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 123 bin 419 araç kontrol edildi, 2 bin 619 araca idari para cezası uygulandı, 387 araç trafikten men edildi, 27 aranan araca el konuldu, 1 milyon 931 bin 603 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 11 mermi/av tüfeği kartuşu, 6 adet kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve 151 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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#Emniyet#Jandarma#Dilenci

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