81 ilde eş zamanlı uygulama! 1057 şahıs yakalandı!

Uygulama; terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde yol uygulaması şeklinde,illerde önem arz eden noktalarda,önceden tespiti yapılan özellikle bimekan diye tabir edilen, şahısların barınma için kullandıkları metruk binalarda ve çevrelerinde 52 bin 184 personel ve 230 dedektör köpeği ile 5 bin 388 noktada yapıldı.

BİN 57 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Türkiye Güven Huzur uygulamasında; 348 bin 554 şahıs sorgulandı, 1.057 aranan şahıs yakalandı. 4’ ü çocuk olmak üzere 15 kayıp şahıs bulundu. 335 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 25 şahıs gözaltına alındı.

UYGULAMADA 139 BİN 129 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, 139 bin 129 araç kontrol edildi, 4 bin 579 araca işlem yapıldı. 55 aranan araç tespit edilirken 562 araç trafikten men edildi, 3 bin 674 metruk bina kontrol edildi.

Ayrıca 8 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 62 mermi, 6 kesici/delici alet, 83,5 gr esrar, 1.503 gr eroin, 84,4 gr bonzai, 7 gr metanfetamin, 1 kök kenevir bitkisi, 2 adet ecstasy, 6 adet sentetik ecza, 28 adet tarihi eser, 94 paket kaçak sigara, 119.000 gr kaçak tütün ve 48 litre kaçak içki elde geçirildi.