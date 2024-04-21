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81 ilde eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 194 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Zehir Taciri#Uyuşturucu
81 ilde eş zamanlı operasyon Bakan Yerlikaya duyurdu: 194 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 08:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde uyuşturucu imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Narkoçelik-13' operasyonlarında 451 kg uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hal ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 194 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Uyuşturucu satıcılarının aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca;
4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde "NARKOÇELİK-13” operasyonları düzenlendi.

81 ilde eş zamanlı operasyon Bakan Yerlikaya duyurdu: 194 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

 

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#Bakan Yerlikaya#Zehir Taciri#Uyuşturucu

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