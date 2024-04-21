81 ilde eş zamanlı operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 194 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:
Uyuşturucu satıcılarının aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca;
4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde "NARKOÇELİK-13” operasyonları düzenlendi.
8️⃣1️⃣ ilde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOÇELİK-13” Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 21, 2024
4️⃣5️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
8️⃣7️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
1️⃣9️⃣4️⃣ Zehir… pic.twitter.com/XAr2JOpoCG