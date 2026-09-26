81 ilde düzensiz göç denetimi: 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 230 düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 230 düzensiz göçmen yakalandı.

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 15 bin 905 personel, 5 bin 11 ekip ile 3 bin 229 noktada;

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında; 2 bin 214 metruk bina, 3 bin 893 umuma açık yer ve 1.227 diğer yerler olmak üzere toplam 7 bin 334 yer kontrol edildi.

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Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polisimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."