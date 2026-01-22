81 ilde düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik dün düzenlenen denetimlerimizde; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

372.409 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı 81 ilimizde 478 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göç Yönetimini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde; kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla ele alıyoruz. Göç yönetiminin düzenli göç yönetimi; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele; entegre sınır yönetimi; uluslararası koruma; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş dahil olmak üzere tüm başlıklarında dünyaya örnek bir politika izliyoruz.

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında;

27.697 personel

8.702 ekip ile

5.531 noktada;

7.482 umuma açık yer,

422 terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 14.261 yer kontrol edildi.

Haberin Devamı

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden, kararlılıkla sürmektedir. Stratejik bir anlayışla yürüttüğümüz düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır.