81 ilde dar gelirliye kira öder gibi ev müjdesi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası tahıl krizinden, dar gelirliye konut projesine kadar çok sayıda konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

ENERJİDE TASARRUF ÇAĞRISI

“Küresel enerji darboğazına karşı, vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan, bu yıl aynı faturanın 2 katına çıkma ihtimali olan bir ülke durumundayız. Tasarrufla bu oranda yüzde 10’luk bir düşüş sağlamamız, 10 milyar dolarlık katkı sağlayacaktır. Hanelerdeki ısı yalıtımı çalışımı için daire başı 50 bin liraya kadar uygun kredi imkanı sunuyoruz.

ASGARİ ÜCRETTE TARİHİ ARTIŞ

Bir diğer önemli ve sevindirici gelişme; küresel krize rağmen bütçe dengemizde herhangi bir bozulmaya mahal vermemiş olmamız. Asgari ücrette tarihi artışlar yaparken, tüm ücretlerin bu kısmından gelir ve damga vergisini kaldırarak, herkese kazanç sağladık. Gelir vergisini kaldırarak, 3 milyon çiftçimizi desteklerken, basit usule tabi esnafımızı da vergiden muaf tuttuk. 2022 yılında vatandaşlarımıza vergi indiriminde vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar lirayı bulacaktır. Bu kapsamda doğumdan ev onarımına, eşi vefat eden öksüz yetimlere kadar 49 farklı yardım programı için ayırdığımız bütçeyi 11.5 milyar liraya çıkardık.





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Dünyanın enerji ve emtia fiyatlarındaki mevcut yükü uzun süre taşıyamayacağı açıktır. Hatırlarsanız bir dönem ayçiçek yağı üzerinden bir fırtına çıkartılmıştı. Şimdi hem ithalat kanalların açılması, hem de yerli üretimin artmasıyla bu konu gündemimizden kalmıştır. Gerekli tedbirleri alarak milletimizin bu endişeyi tekrar yaşamasının önüne geçiyoruz. Elektrik tarifelerinde yaptığımız benzer vergi indirimiyle faturaları düşürdük. Kur koruma, mevduat ve katılım hesapları büyük ilgi gördü. Bu yılın ilk 7 ayında Türk lirası ticari kredi rakamının 2.7 milyon liraya yükseldiğini görüyoruz. Çiftçilerimizin kullandığı kredi miktarı yüzde 82 sübvanse olmak üzere 152 milyar liraya ulaştı. Önümüzdeki süreçte bu amaçla hayata geçireceğimiz arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirerek yeni adımların da hazırlıklarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü diğer alanlarla birlikte konut da yerine getirecek yeni projeler geliştirdik.

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İLK KEZ EVLENENLERE

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zamanki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen gençlerimiz de kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla projeyi tanıtacağız.”





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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı TOKİ sosyal konut projesi ile 81 ilde dar gelirli, emekli, yeni evlenecek çift, şehit ve gazi yakınları gibi öncelikli gruplar çok uyguna ev sahibi olabilecek. Konutlar, asgari ücretli ailelerin ulaşacağı fiyat ve ödeme koşullarında satışa çıkacak. 20 yıla varan vade ve uygun ödeme koşulları sunulacak. Bu sosyal konut projesinin detayları önümüzdeki ay bir basın toplantısıyla tanıtılacak.

BİR MÜJDE DE GENÇLERE

SEYAHATSEVER YAŞI 30’A ÇIKARILDI

Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Seyahatsever adını verdiğimiz bu uygulamaya çok fazla talep geldi. Gençlerimizin daha fazla katılması için onlardan gelen istekle yaş aralığını 18-30’a yükselttik. Böylece 1 Eylül’e kadar gençlerimizin yurtlarda konaklayarak gezmelerine olanak sağlıyoruz. Konya’da 9-18 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağımız 5. İslami dayanışma oyunlarının hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. İslami Dayanışma Oyunları için Konyamıza kazandırdığımız tesisler hem gençlerimize hizmet edecek hem de daha sonra kullanılacaktır.





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Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Guterres bunu teşekkürleriyle ifade etti. Artık bugün adım atıldı ve gemiler de yola çıktı. İstanbul’da 22 Temmuz’da yapılan anlaşmalar, Rusya-Ukrayna pazarındaki çözümün açısından tarihi bir dönüm olmuştur. Bu süreci takip edecek Müşterek Koordinasyon Merkezi, 23 Temmuz’da faaliyete geçti. Tahıl yüklü gemi Odessa’dan hareket etti. Bu gemi İstanbul Boğazı’na ulaştığında, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM uzmanları tarafından kontrol edilecek. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de bu adım insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli bir başarıdır. Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşbil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik. Şayet bir gün taraflar yeniden barışa yönelirlerse bunu bizim kolaylaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

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DÜNYA KÜÇÜLDÜ BİZ BÜYÜDÜK

Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11 büyüme ile G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Mesela geçtiğimiz günlerde IMF dünyanın büyüme rakamını aşağı yönlü, ülkemizin büyüme oranını yukarı doğru güncellemiştir. Bu gelişmeler, küresel ticaretin hacmini azaltmış, işleyişini zorlaştırmıştır. Fiyatı neredeyse 11 kat artan doğalgazda yaptığımız yüzde 80’i geçen sübvanse sayesinde vatandaşlarımızın evlerini ısıtmalarını sağlıyoruz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız.

KILIÇDAROĞLU’NA FINDIK FİYATI TEPKİSİ

Hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde klasik dayatmaların dışında kalan programı başarıyla sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler, 2022’yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işarete ediyor. İnşallah ilerleyen dönemde bu seviyeyi de aşacağımıza inanıyorum. Gördünüz, Ordu’da fındık fiyatlarını açıkladık. Bay Kemal yine şaşırdı. Diyor ki ‘Ben 72 TL olarak düşündüm’. Sen düşünmeye devam et. Biz icraattan bahsediyoruz Bay Kemal. Senin icraatın var mı? Yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. 1 dolardan, 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik buna bakın. Vatandaşın dili, gönlü başka, vatandaşın dilinden ve gönlünden geçeni biz meydanda açıkladık.