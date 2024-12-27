81 ilde 656 düzensiz göçmen yakalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Kalkan-36' operasyonlarına, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 26 bin 456 personel ve 8 bin 370 ekibin katıldığını belirtti. 5 bin 446 noktada; 4 bin 295 metruk bina, 7 bin 776 umuma açık yer, 514 terminal ve 3 bin 31 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 616 yerin kontrol edildiğini aktaran Yerlikaya, 402 bin 609 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, 32'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 656 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

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Cumhuriyet başsavcılıkları, polis, jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi personelini tebrik eden Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" dedi.