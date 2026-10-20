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81 ilde 6284 mesaisi: Gerektiğinde davalara müdahil olacağız

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#Hukuk#Aile#Sosyal Hizmetler
81 ilde 6284 mesaisi: Gerektiğinde davalara müdahil olacağız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 14:56

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan bireyler için 81 ilde koordineli bir hukuki sürecin devrede olduğunu duyurdu; mağduriyetlerin önüne geçmek için davaların bizzat takip edileceği vurgulandı.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hukuki süreçleri merkezde ve 81 ilde güçlü bir koordinasyon içinde yürüten uzmanlık birimi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakanlığımızca, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan bireylerin korunmasına yönelik hukuki süreçler titizlikle yürütülüyor. Mağdur haklarını gözeterek gerekli hâllerde davalara müdahil olmayı, mağduriyetlerin önüne geçmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.

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#Hukuk#Aile#Sosyal Hizmetler

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