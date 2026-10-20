81 ilde 6284 mesaisi: Gerektiğinde davalara müdahil olacağız

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hukuki süreçleri merkezde ve 81 ilde güçlü bir koordinasyon içinde yürüten uzmanlık birimi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakanlığımızca, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan bireylerin korunmasına yönelik hukuki süreçler titizlikle yürütülüyor. Mağdur haklarını gözeterek gerekli hâllerde davalara müdahil olmayı, mağduriyetlerin önüne geçmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.