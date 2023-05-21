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81 il ve yurt dışı temsilciliklerde 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri yapılacak

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#Emine Erdoğan#Türk Mutfağı Haftası#İletişim Başkanlığı
81 il ve yurt dışı temsilciliklerde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 19:36

İletişim Başkanlığı, 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerde etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "21-27 Mayıs 2023 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında eş zamanlı etkinlikler icra edilecek. Söz konusu etkinliklerde Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde hazırlanan; gastronomi alanında uzman akademisyenlerin danışmanlığında ve ünlü şeflerin katkılarıyla ortaya çıkan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı da kaynakça olarak konumlandırılacak" denildi.

'HATAY MUTFAĞI DÜNYAYA TANITILACAK'

Bu sene ikincisi kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası'nın ana temasının 'Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, Geleneksel, Sağlıklı' olarak belirlendiği belirtilerek, "Etkinliklerde 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı-Gastronomi' şehirlerimizden Hatay menüsü temel alındı. Bu itibarla binlerce yıldır sayısız medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim şehir Hatay mutfağının eşsiz lezzetlerinin de dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. '2023 Türk Mutfağı Haftası' programı doğrultusunda yabancı turistler, yurt içi ve yurtdışı Türk restoranları, yemek meraklıları, influencerlar, uluslararası akademik kurumlar ve küresel medya kuruluşları iş birliğinde birçok dijital proje hayata geçecek. Bu kapsamda, sağlıklı, atıksız ve sürdürülebilir Türk mutfağı temasına uygun tarifler seçilerek, Türk şeflerle çevrim içi Türk mutfağı atölyelerinin gerçekleştirilmesi, tarif videolarının çekilmesi ve bu videoların dijital kanallarda paylaşılması bekleniyor. Programda ayrıca önemli gastronomi okulları ve sivil toplum kuruluşları ile Türk mutfağını tanıtıcı nitelikte ders, etkinlik ve workshopların düzenlenmesi planlanıyor" ifadelerine yer verildi. 

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#Emine Erdoğan#Türk Mutfağı Haftası#İletişim Başkanlığı

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