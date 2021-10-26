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81 il içinde tek kırmızı renkte kalan Şanlıurfa... Vali isyan etti: 'Çağrı yapacak bir şey kalmadı'

#Koronavirüs#Şanlıurfa#Abdullah Erin
81 il içinde tek kırmızı renkte kalan Şanlıurfa... Vali isyan etti: Çağrı yapacak bir şey kalmadı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşılama haritasında 81 il içinde 'kırmızı' renkte kalan tek il olan Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin, bir türlü istenilen seviyeye gelinmediğini belirterek, "Çağrı yapacak bir şey kalmadı. Yapılabilecek, söylenebilecek her şey söylendi. İlk başlardaki 20 bin civarlarındaki aşı sayısı son günlerde maalesef 4-5 binlere düştü. İkinci doz aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayan 20 bin üzerinde vatandaşımız var" dedi.

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Kentte hayırsever vatandaşlar tarafından tadilatı yapılarak hizmete sunulan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin yataklı servislerinin açılışına katılan Vali Abdullah Erin, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada 81 ilden 'kırmızı' renkte kalan tek ilin Şanlıurfa olduğunu hatırlatarak bir türlü istenen seviyeye gelinmediğini söyledi.

'AŞI SAYISI SON GÜNLERDE 4-5 BİNLERE DÜŞTÜ'

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların aşısız ya da eksik aşılı kişiler olduğunu belirten Vali Erin, şunları kaydetti:
"Maalesef vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Birçok ülkede ikinci doz aşı bulunamazken, sıkıntılar yaşanırken, Türkiye'de üçüncü hatta dördüncü dozunu yapan vatandaşlarımız var. Aşıyla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Aşılamada istenilen seviyeye bir türlü ulaşılamadı. Çağrı yapacak bir şey kalmadı. Yapılabilecek, söylenebilecek her şey söylendi. 81 il içerisinde Şanlıurfa'nın kırmızı olması. Sadece Şanlıurfa'nın kırmızı kalmasını kabul etmememiz lazım. Neden 80 il sarıya maviye doğru ilerlerken, neden yerimizde sayıyoruz? İlk başlardaki 20 bin civarlarındaki aşı sayısı son günlerde maalesef 4-5 binlere düştü. İkinci doz aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayan 20 bin üzerinde vatandaşımız var."

81 il içinde tek kırmızı renkte kalan Şanlıurfa... Vali isyan etti: Çağrı yapacak bir şey kalmadı

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'VATANDAŞLARIMIZ HASSASİYET GÖSTERSİNLER'

Salgında hastalığa yakalananların arasında gençlerin de bulunduğuna belirten Vali Erin, "20-30 yaşlarında gençlerimiz maalesef acı çekiyor. Sağlık Bakanlığı'mızın periyotları doğrultusunda vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. İlk etapta kırmızıdan turuncuya geçmek için yüzde 4’lük bir eksiğimiz var, bu yüzde 4'ü bir-iki gün içerisinde tamamlayabiliriz. Sonra da turuncudan maviye hızlı bir şekilde hareket etmiş olacağız, tüm vatandaşlarımız bu hassasiyeti göstersinler" dedi.

81 il içinde tek kırmızı renkte kalan Şanlıurfa... Vali isyan etti: Çağrı yapacak bir şey kalmadı

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