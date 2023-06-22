İmamoğlu tepki göstermişti... İşte o 4 il başkanı

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, CHP kulislerini canlı yayında paylaştı. Canova'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bu metin çok farklı okunuyor farklı kesimlerce. Yeni mesaj ve yeni tartışmalar da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı bırakması gerektiğini düşünenler için bu metninin son paragrafını öne çıkarıyorum. Kılıçdaroğlu bırakmasın diyenlerin öne çıkardığı bölüm yapısal değişim mesajına vurgu bölümü. Metinden hemen sonra İmamoğlu değerlendirme toplantısı yaptı ve bu metne tepki gösterdi. İl başkanlarının imzaladığı metni 4 il başkanı hazırladı, dedi. Fayda gösteren bir metin olduğunu düşünmüyorum, dedi. Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması için tatmin edici değildi, dedi. Tarih beklentisinin bir kez daha altını çizdi. Makam beklentim yok, değişime öncülük etme iradem var, bu toplumsal beklenti, partiyi terk etmem söz konusu değil; seçimi kaybedenler bunu düşünsün, diyerek Kılıçdaroğlu'nun bırakmasına dönük keskin mesajlar vermeye başladı.

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METNİ 4 İL BAŞKANI HAZIRLADI

İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin il başkanlarının bu metni kaleme aldığı söyleniyor. İl başkanlarının bir arada olduğu WhatsApp grubu olduğu gruba gönderilerek onaylarının alındığı söyleniyor. Farklı görüşler de vardı deniyor. Şu an herkesin dikkatli dil kullanma gayretinde olduğu söyleniyor. Farklı düşünenlerin bunu dile getirmek istemediği söyleniyor. Genel başkan yıpratılmamalı diye geçiştiriliyor. Yapısal değişimden bahsediliyor. Farklı görüşleri de getiriyor bu ifade. Yerel seçim öncesi hem kendimizi sorgulayalım, hem eksiklerimizi tamamlayalım, kurultayımızı tamamlayalım ifadesi var. Muhalif kesim kurultayın ekim sonunda yapılmasını talep ediyor. İl başkanlarının bunu vurgulaması o kesim tarafından altı çizilen durum oldu.

"YENİ İSİMLER DE ADAYLIĞINI AÇIKLAYABİLİR" İDDİASI



Delege belirlemeleri zorlu geçecek. Birçok kesim susuyor. Yeni delege yapısının ortaya çıkmasının beklendiği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmama meselesi yeni yapının ortaya çıkması ile netleşecek. Mevcut durum Kılıçdaroğlu'nun desteklendiği anlamına gelmez. Süreç içinde yeni isimlerin de adaylığını açıklayacağı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu ile seçime gidilmesi gerektiğini söyleyenler de var.

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Bu fikir değişimini yeni bir yol haritası olarak kendi içimizde konuşup tartışıp ortaya koyarak devam etmeliyiz yerel seçime doğru diyen kesim bu.

İmamoğlu açısından da bundan sonraki süreçte İBB başkanlığını bırakamayacağını ve bunun sonuçlarının ağır olacağını söyleyenler çok fazla. İmamoğlu ben her türlü bedeli göze alırım mesajları ile bu söylemin kendisini ürkütmeyeceğini ve geri adım atmayacağını ifade ediyor.