81/3 Trafik Cezası nedir? Madde 81/3 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

81/3 trafik cezasının anlamı, yaralanmalı ya da ölümlü kazalarda karşılıklı anlaşma hali olmadığı durumlarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandığında zabıtadan izin almadan olay yerinden ayrılmaktır. Yapılan bu davranış yasaktır.

Bu trafik kuralına uymayan sürücülere 81/3 trafik cezası tatbik edilir.

81/3 Trafik Cezası Ne Kadar?

81/3 trafik cezası 2020 yılında yapılan zam ile 598 TL olarak belirlenmiştir.

81/3 Trafik Cezası Puanı Kaçtır?

Bu cezada ehliyetten 20 ceza puanı yazılır ve bu puan ehliyetten silinmez.

81/3 Trafik Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

598 TL olan bu tutarın erken ödeme indirimi vardır. 81/3 cezası için %25 indirimli ödeme imkanı bulunmakta olup 448,5 TL’dir. Sadece 81/3 trafik cezasının kişiye tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün geçerlidir.

81/3 Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

81/3 trafik cezasında tebligatın gelmesini beklemeksizin %25 indirimli olarak kredi kartıyla taksitle ödeme yapılmaktadır.