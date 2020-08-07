81/1-E Trafik Cezası nedir? Madde 81/1-E Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafik kurallarına uymayan kişiler trafiğin güvenliğini tehlikeye atmaktadırlar. Kurallar araç sürücüler için uyulması gereken zorunlu kurallardandır. Bu kurallara uymayan kişilere Türk Trafik Kanunları gereği cezalandırılmaktadır. Türk Trafik Kanunları her kural için ayrı ceza maddesi düzenlenmiştir. Önemli ceza maddelerinden biri olan 81/1-e maddesi bu yazıda açıklanmaktadır. 81/1-e cezası tutarı ne kadardır? 81/1-e cezası indirimli ödenir mi? 81/1-e cezası ödeme işlemi nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar.
81/1-e maddesi, kazaya sebebiyet veren kişilerin yetkili kişilere veya zabıtaya kazayı bildirmemesinin yasak olduğunu anlatan bir ceza maddesidir.
81/1-e Cezası Tutarı Ne Kadardır?
Kazaya sebebiyet veren kişilerin kazayı yetkili birimlere bildirmediği taktirde Türk Trafik Kanunları gereği 206 TL idari para cezası uygulanır.
81/1-e Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?
Kazaya sebebiyet veren kişilere para cezası ile birlikte ehliyetlerine 15 ceza puanı verilmektedir.
81/1-e Trafik Cezası İndirimli Ödenir mi?
Ceza 15 gün içinde ödendiği taktirde %25 indirimli ödenmektedir.
81/1-e Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
Kesilen cezayı PTT şubelerinden, internet üzerinden, ATM veya bankalardan ödeme yapabilirsiniz.
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