81/1-D Trafik Cezası nedir? Madde 81/1-D Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Herhangi bir kaza oluşması durumunda bu kazayı yetkililere bildirmeden ve izin almadan kaza yerinden ayrılmak trafik kurallarına göre suçtur. Bu kurala uymayanlara 81/1-d trafik cezası uygulanmaktadır.

81/1-d Trafik Cezası Nedir?

81/1-d trafik cezası sürücülerin herhangi bir kaza yapmaları anında bu durumu yetkililere bildirmemek ve izin almadan kaza alanından ayrılmak suçudur. Trafik kanununda bu durum trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kurallar olarak geçmektedir.

81/1-d Trafik Cezası Ne Kadar?

Bir kaza durumu söz konusu olduğunda bu kurala uymayanlara 288 TL cezai işlem uygulanmaktadır.

81/1-d Trafik Cezasında Erken Ödeme İndirimi Var mı?

Sürücülerin en merak ettiği konulardan birisi de erken ödeme indirimidir. Erken ödeme indirimi ancak suçun işlendiği tarihten itibaren 15 gün içince cezanın ödenmesi durumunda söz konusu olabilir. Bu durumda 81/1-d trafik cezasına %25 indirim uygulanır.

81/1-d Ceza Puanı Kaçtır?

Sürücülerin işledikleri cezalara göre sürücü belgelerine ceza puanları yazılır. 81/1-d trafik cezasının ise ceza puanı 20'dir. Peki, bu ceza puanı silinebilir mi? Trafik kurallarına uymayan sürücülere işlenen ceza puanları silinmez. Fakat bu ceza puanları toplam da 100 puan olursa sürücülerin ehliyetleri 2 aylığına alınır ve sürücüler eğitime tabi tutulurlar.