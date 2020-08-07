81/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 81/1-C Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
81/1-c trafik cezası, trafik kazasına karışan kişilerin yükümlülüklerini düzenleyen bir cezadır. Bu yazımızda merak konusu olan 81/1-c trafik cezası nedir, 81/1-c trafik cezası ne kadar, 81/1-c trafik cezası ceza puanı, 81/1-c trafik cezası erken ödeme indirimi gibi soruların cevaplarını derledik.
81/1-c trafik cezası, trafik kazasına karışan kişilerin, karışan diğer kişiler tarafından istendiği takdirde, kimliğini, adresini, sürücü ve tescil belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi durumunda yazılır.
81/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?
81/1-c trafik cezası, 1 Ocak 2020 tarihinde 53 lira artarak 288 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
81/1-c Trafik Cezası Ceza Puanı Kaçtır?
Bu cezanın ceza puanı 10 olarak belirlenmiştir. Bir yıl içerisinde 100 puana ulaşılmaması halinde silinir.
81/1-c Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi
81/1-c trafik cezası, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse, %25 indirime uğrayarak 176,25 TL olur.
81/1-c Trafik Cezası Nasıl Ödenir?
Trafik cezaları yetkili PTT'ler, bankalar, vergi daireleri aracılığıyla ödenebilir. Ayrıca online interaktif vergi dairesi aracılığıyla internet üzerinden de ödenebilir.
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