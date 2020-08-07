81/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 81/1-C Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

81/1-c trafik cezası, trafik kazasına karışan kişilerin, karışan diğer kişiler tarafından istendiği takdirde, kimliğini, adresini, sürücü ve tescil belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi durumunda yazılır.

81/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?

81/1-c trafik cezası, 1 Ocak 2020 tarihinde 53 lira artarak 288 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

81/1-c Trafik Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Bu cezanın ceza puanı 10 olarak belirlenmiştir. Bir yıl içerisinde 100 puana ulaşılmaması halinde silinir.

81/1-c Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi

81/1-c trafik cezası, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse, %25 indirime uğrayarak 176,25 TL olur.

81/1-c Trafik Cezası Nasıl Ödenir?

Trafik cezaları yetkili PTT'ler, bankalar, vergi daireleri aracılığıyla ödenebilir. Ayrıca online interaktif vergi dairesi aracılığıyla internet üzerinden de ödenebilir.