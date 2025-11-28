800 milyonluk büyük ikramiye heyecanı! Milli Piyango’nun yılbaşı biletlerine yoğun ilgi

Haberin Devamı

Bayi sahibi Yılmaz Karaca, yılbaşı döneminin her yıl heyecanla beklendiğini belirterek, “15 yıldır Şans Oyunları bayisi işletiyorum. Ataşehir İçerenköy’de faaliyet gösteriyorum. İşimi severek yapıyorum. Milli Piyango yılbaşı biletlerine satışa çıktığı ilk günden beri yoğun ilgi var. Satışlar gayet iyi gidiyor. Müşteriden de bayağı bir ilgi var. İnşallah daha da iyisi olacak. Bu yıl büyük ikramiye 800 milyon TL. Şans oyunları tarihinde ilk kez bu kadar yüksek bir rakam veriliyor. Bu da müşterilerde büyük bir heyecan yaratıyor. Gerçekten rakamın büyük olması müşteriyi daha da etkiliyor. Satışlar bu sene çok iyi gidiyor. Daha yeni başladık, yıl sonuna kadar her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

‘EN ÇOK ÇEYREK BİLET TERCİH EDİLİYOR’

Karaca, “Tam bilet 800 TL, yarım bilet 400 TL, çeyrek bilet 200 TL olarak satışa sunuldu. En çok tercih edilen çeyrek bilet. Sonra yarım ve tam biletler geliyor. Tercih sıralaması bu şekilde. Toplam 4.6 milyar TL ikramiye dağıtılacak. Bu ikramiyeler çeyrek, yarım ve tam biletlerin hepsinde geçerli olacak. Büyük ikramiyenin dağıtım garantili olması çok güzel bir olay, müşteriye güven veriyor. Bu yıl çok güzel bir dönem yaşayacağımızı düşünüyoruz. Yılbaşına kadar satış rekoru kıracağımızı tahmin ediyorum. Bu sene hem ikramiye yüksek hem de tam dağıtım garantili olması müşterinin memnuniyetle bilet almasını sağlıyor. Daha önce bayimizden satılan biletlerde büyük ikramiyeler verdik. İnşallah büyük ikramiye bu sene bizim bayimizden çıkar. Bu bizi ayrıca çok mutlu eder” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘TALEP ÇOK YÜKSEK’

Karaca, “Milli Piyango müşterisi gerçekten çok ilginç ve renkli bir profil. Bir yılbaşının gelmesini bekler. ‘Bilet alayım, şansımı artırayım’ diye çeşitli şeyler yapar. Kimi ‘Ev alacağım’ diyor, kimi ‘Araba alacağım’ diyor. Talep çok yüksek. Milli Piyango, Türkiye’nin bir markası, güvenilir bir markası. Son yıllarda daha da güzelleşiyor. İkramiyeler arttıkça müşteriye güven veriyor” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar Haberi görüntüle

‘MÜŞTERİLER BİLETLERİ ÖZENLE SEÇİYOR’

Karaca, “Müşterilerin numara istekleri de çok fazla. Doğum tarihi, memleket plakası, yaşa dikkat ediliyor. Örneğin 34 İstanbul, 06 Ankara, 44 Malatya gibi numaraları çok soruyorlar. Bu numaralarla insanlarda ayrı bir heyecan oluşuyor. Bu talepler satış esnasında çok karşımıza çıkıyor. Biletlerin satışa çıktığı ilk günden beri bizde de büyük bir heyecan var. Yılbaşı yaklaştıkça müşterilerle birlikte heyecan daha da artıyor. Bu heyecanı yaşamak bize gurur veriyor. Yaklaşık 15 gündür satış yapıyoruz ve her geçen gün ilgi daha da çoğalıyor. Yılbaşına kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Biz de müşteriler kadar heyecanlıyız. ‘Acaba büyük ikramiye bizim bayiden mi çıkacak?’ diye düşünüyoruz. Temennimiz o yönde. İnşallah bu yıl gerçekleşirse çok mutlu oluruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘BANA ÇIKARSA YATIRIM YAPMAK İSTİYORUM’

Bilet alan Bayram Coşkun “Her sene 10 tane alıyorum. Bu sene yine 10 tane aldım. Çeyrek aldım, bir tane de yarım aldım. Bu biletlerin çok güzel şeyler getireceğini düşünüyorum. İkramiye bana çıkarsa iş konusunda büyük bir yatırım yapmak istiyorum, araba, ev almak istiyorum. Bu sene kendimi daha şanslı hissediyorum. Mutlaka alsınlar, şanslarını denesinler. Şans, çıkarsa zaten her şeyi yapabilirsiniz” dedi.

‘BOŞ ÇIKMIYOR’

Yücel Akbulut ise “2 tane bilet aldım. Her sene alıyorum. Çıkmaz diye bir şey yok. Büyük ikramiye bana çıkarsa ev alırdım. Az çıkıyor bana. Büyük para çıkmadı. Ama inşallah bu sene çıkar” diye konuştu.

Haberin Devamı

'GELECEĞİME YATIRIM YAPARIM'

Nesrin Pamuk ise “2 tane çeyrek çektim. Ben BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) okuyorum zaten. Bana çıkarsa kulüp açarım ya da geleceğe yatırım için şirket kurabilirim. Vakıflara yardım ederim. Ümidim var çıkabilir” dedi.

‘İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMCI OLACAĞIM’

Ömer Nuray ise “6 tane aldım. Bir seri de sipariş verdim. Onları da alacağım. Çeyrek aldım. Büyük ikramiye bana çıkarsa bütün ihtiyaç sahiplerine yardımcı olacağım. Bir sahil kasabasına yerleşirim. Şanslıyız inşallah olacak” ifadelerini kullandı.