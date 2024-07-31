800 dönüm bir şaka uğruna kül olmuş... Yangın 18 saatte söndürülebilmişti

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KAHRAMANMARAŞ’ın Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanda 28 Temmuz günü 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla 18 saat boyunca yaptıkları müdahale sonrası söndürüldü. Pazartesi 07.30 sıralarında söndürülen yangında 800 dönüm orman kül oldu. Yangının çıkış sebebini tespit etmek için ekipler inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda M.S.’nin (20) arkadaşları O.K., M.E.K. ve A.B. ile piknik yaparken birbirleri ile şakalaştıkları, bu sırada attığı torpilin patlaması sonucu kuru otların tutuşması ile yangının çıktığı tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınıp sorgusunda suçunu itiraf eden M.S., işlemlerinin ardından tutuklandı.