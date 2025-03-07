×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kayda alıp sosyal medyada yayınladı! 800 bin liralık alacağı vardı, veresiye defterini sobada yaktı

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Pamukova#Esnaf
Kayda alıp sosyal medyada yayınladı 800 bin liralık alacağı vardı, veresiye defterini sobada yaktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 12:07

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde borcunu ödemeyenlere sitem eden esnaf, 800 bin liraya yakın alacaklarını kaydettiği veresiye defterini, "Bana kimsenin borcu yok, ben herkese hakkımı helal ediyorum. Bundan sonra dükkanımın önünden geçin selam verin ama veresiyeyi ben değil, siz öldürdünüz" diyerek sobada yaktı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, 2019 yılından bu yana tuttuğu veresiye defterindeki yaklaşık 800 bin lirayı alamayan 11 yıllık esnaf Niyazi Taş, kendini kayda alarak veresiye defterini sobada cayır cayır yaktı. Alacaklı olduğu insanlara mesaj veren Taş, "2019'dan itibaren müşterilerimizin çoğalmasıyla vereseyi defteri tutmaya başladım. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan da dükkanımızı kapattık.

Kayda alıp sosyal medyada yayınladı 800 bin liralık alacağı vardı, veresiye defterini sobada yaktı

Her Ramazan'a girerken müşterilerimizi arıyoruz, borçlarını hatırlatıyoruz. Veresiye defterinin içinde öyle şeyler var ki... Mesela dükkana gelip yemeğini yemiş, sonradan 'Veririm' demiş ve benden pazar parası istemiş, onu da vermişim. Böyle müşterilerimiz de var.

Haberin Devamı

Kayda alıp sosyal medyada yayınladı 800 bin liralık alacağı vardı, veresiye defterini sobada yaktı

Telefonla aradığım müşterilerimizin çoğu maalesef borcunu ödemedi. Ben de 2019'dan bu yana tutmuş olduğum veresiye defterindeki yaklaşık 800 bin liralık alacağımı kendi irademle yakmak istiyorum. Bana kimsenin borcu yok ben herkese hakkımı helal ediyorum. Bundan sonra dükkanımın önünden geçin selam verin. Ama veresiyeyi ben değil, siz öldürdünüz" diyerek 800 bin liralık alacaklarının yazılı olduğu defteri sobaya atıp yaktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Pamukova#Esnaf

BAKMADAN GEÇME!