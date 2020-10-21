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Fatih POYRAZ-Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 10:37 | Son Güncelleme:

800 bin lira dolandıran 3 şüpheli, otel odasında yakalandı

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800 bin lira dolandıran 3 şüpheli, otel odasında yakalandı
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ANKARA'da, kendilerini 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtarak, 4 kişiyi yaklaşık 800 bin TL dolandıran 3 şüpheli, saklandıkları otelde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

800 bin lira dolandıran 3 şüpheli, otel odasında yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları 4 kişiyi, kendilerini 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtıp, 'FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak' bahanesiyle dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin İsmail D. (30), Haydar Ü. (59) ve Abdullah C. (35) olduğu tespit edildi. 3 şüphelinin 4 kişiyi aynı yöntemle 800 bin TL dolandırdığı belirlendi.

SAKLANDIKLARI OTELE OPERASYON

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandıkları otele operasyon düzenledi. Kaçmak için hazırlık yapan İsmail D., Haydar Ü. ve Abdullah C. yakalanarak, gözaltına alındı.

Otel odasında yapılan aramada mağdurlara ait 300 bin TL ele geçirildi. Paralar sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail D. ve Abdullah C. tutuklandı. Haydar Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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