800 bin kaÃ§ak maske yakalandÄ±

AtÃ¶lyede yapÄ±lan aramada paketlenmiÅŸ ve satÄ±ÅŸa hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, 800 bin maske yakalandÄ±. Ä°zinsiz ve belgesiz maske Ã¼retimi yapÄ±lan atÃ¶lyede maske Ã¼retiminde kullanÄ±lan birÃ§ok makine de ele geÃ§irdi. M.C.â€™ye ait iÅŸyeri mÃ¼hÃ¼rlenirken, M.C. hakkÄ±nda adli ve idari iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ele geÃ§irilen 800 bin adet maske, Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi.Â