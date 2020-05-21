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Ä°STANBUL
Haber GiriÅŸ: 21.05.2020 - 07:00,Son GÃ¼ncelleme:

800 bin kaçak maske yakalandÄ±

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800 bin kaçak maske yakalandÄ±
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Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Sultangaziâ€™de piyasaya sÃ¼rÃ¼lmek Ã¼zere izinsiz ve belgesiz olarak koruyucu cerrahi maske Ã¼retimi yapan bir tekstil atÃ¶lyesine baskÄ±n dÃ¼zenledi.

AtÃ¶lyede yapÄ±lan aramada paketlenmiÅŸ ve satÄ±ÅŸa hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ, 800 bin maske yakalandÄ±. Ä°zinsiz ve belgesiz maske Ã¼retimi yapÄ±lan atÃ¶lyede maske Ã¼retiminde kullanÄ±lan birÃ§ok makine de ele geÃ§irdi. M.C.â€™ye ait iÅŸyeri mÃ¼hÃ¼rlenirken, M.C. hakkÄ±nda adli ve idari iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ele geÃ§irilen 800 bin adet maske, Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine teslim edildi.Â

800 bin kaÃ§ak maske yakalandÄ±

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