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80 yıldır süren geleneği devam ettiriyorlar... Bu yıl rekor kırdılar! Etkinliği duyan bu köye koşuyor

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#Bursa#Mustafakemalpaşa#Keşkek
80 yıldır süren geleneği devam ettiriyorlar... Bu yıl rekor kırdılar Etkinliği duyan bu köye koşuyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 10:01

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Yamanlı mahallesi, 80 yıllık bir geleneği bu yıl da coşkuyla yaşattı. Mahalle halkının imece usulüyle düzenlediği keşkek etkinliği, bu yıl rekor katılımla gerçekleşti. 47 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanın etleri saatlerce pişirilip keşkek haline getirildi.

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Her yıl büyük bir özveriyle hazırlanan etkinlik çerçevesinde bu yıl çevre köyler, şehir dışındaki Yamanlı sakinleri ve Mustafakemalpaşa merkezden binlerce kişi Yamanlı köyüne akın etti.

80 yıldır süren geleneği devam ettiriyorlar... Bu yıl rekor kırdılar Etkinliği duyan bu köye koşuyor

Keşkek kazanlarında kullanılmak üzere yaklaşık bir buçuk ton bulgur ve pirinç hazırlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesire alanına gelen köylüler, açılan kuyularda yakılan ateşlerin üzerine kazanları yerleştirdi. Kazanlarda önce etler pişirilirken, ardından bulgur ve pirinç eklendi. Beş saatlik yoğun bir hazırlık sürecinin sonunda, keşkekler on binden fazla misafire ikram edildi.

80 yıldır süren geleneği devam ettiriyorlar... Bu yıl rekor kırdılar Etkinliği duyan bu köye koşuyor

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Yaklaşık 60 kazan keşkek pişirilirken, etkinlik boyunca hiçbir aksaklık yaşanmadı. Mahalle halkı, genç yaşlı demeden omuz omuza çalıştı. Özellikle köyün erkekleri günün ilk ışıklarıyla birlikte mesire alanına gelerek hazırlıklara başladı. Organizasyon boyunca herkes birbirine anlayışla yaklaştı; ne kadar kalabalık ve hareketli olursa olsun, birlik ve beraberlik bozulmadı.

80 yıldır süren geleneği devam ettiriyorlar... Bu yıl rekor kırdılar Etkinliği duyan bu köye koşuyor

Etkinliğe katılanlar için iki kazan ciğer pişirilerek güne başlandı. Çalışmalara katılan köylüler, ciğer sofrasında bir araya gelerek kaynaştı ve ardından hazırlıklara kaldıkları yerden devam etti.

80 yıldır süren geleneği devam ettiriyorlar... Bu yıl rekor kırdılar Etkinliği duyan bu köye koşuyor

Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren yaptığı açıklamada, "Dedelerimizden miras kalan bu güzel geleneği her yıl daha da büyüterek sürdürüyoruz. Bu yıl yeni bir rekor kırdık. Yardım eden, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu kültürü genç nesillere aktararak, dünya durdukça yaşatmak istiyoruz," ifadelerini kullandı. Muhtar Eren, ayrıca bu organizasyonun köydeki dayanışma ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

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80 yıldır süren geleneği devam ettiriyorlar... Bu yıl rekor kırdılar Etkinliği duyan bu köye koşuyor

80 yıldır süren geleneği devam ettiriyorlar... Bu yıl rekor kırdılar Etkinliği duyan bu köye koşuyor

80 yıldır süren geleneği devam ettiriyorlar... Bu yıl rekor kırdılar Etkinliği duyan bu köye koşuyor

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#Bursa#Mustafakemalpaşa#Keşkek

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