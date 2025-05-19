80 yıldır süren geleneği devam ettiriyorlar... Bu yıl rekor kırdılar! Etkinliği duyan bu köye koşuyor

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Her yıl büyük bir özveriyle hazırlanan etkinlik çerçevesinde bu yıl çevre köyler, şehir dışındaki Yamanlı sakinleri ve Mustafakemalpaşa merkezden binlerce kişi Yamanlı köyüne akın etti.

Keşkek kazanlarında kullanılmak üzere yaklaşık bir buçuk ton bulgur ve pirinç hazırlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesire alanına gelen köylüler, açılan kuyularda yakılan ateşlerin üzerine kazanları yerleştirdi. Kazanlarda önce etler pişirilirken, ardından bulgur ve pirinç eklendi. Beş saatlik yoğun bir hazırlık sürecinin sonunda, keşkekler on binden fazla misafire ikram edildi.

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Yaklaşık 60 kazan keşkek pişirilirken, etkinlik boyunca hiçbir aksaklık yaşanmadı. Mahalle halkı, genç yaşlı demeden omuz omuza çalıştı. Özellikle köyün erkekleri günün ilk ışıklarıyla birlikte mesire alanına gelerek hazırlıklara başladı. Organizasyon boyunca herkes birbirine anlayışla yaklaştı; ne kadar kalabalık ve hareketli olursa olsun, birlik ve beraberlik bozulmadı.

Etkinliğe katılanlar için iki kazan ciğer pişirilerek güne başlandı. Çalışmalara katılan köylüler, ciğer sofrasında bir araya gelerek kaynaştı ve ardından hazırlıklara kaldıkları yerden devam etti.

Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren yaptığı açıklamada, "Dedelerimizden miras kalan bu güzel geleneği her yıl daha da büyüterek sürdürüyoruz. Bu yıl yeni bir rekor kırdık. Yardım eden, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu kültürü genç nesillere aktararak, dünya durdukça yaşatmak istiyoruz," ifadelerini kullandı. Muhtar Eren, ayrıca bu organizasyonun köydeki dayanışma ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

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