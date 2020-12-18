MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri80 yaşındaki kadın yasağa rağmen bindiği halk otobüsünden inmemek için direndi
GeriGündem 80 yaşındaki kadın yasağa rağmen bindiği halk otobüsünden inmemek için direndi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 18:00 | Son Güncelleme:

80 yaşındaki kadın yasağa rağmen bindiği halk otobüsünden inmemek için direndi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
80 yaşındaki kadın yasağa rağmen bindiği halk otobüsünden inmemek için direndi
Abone Olgoogle-news

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 80 yaşındaki Şerife V., bindiği halk otobüsünden bekçi ve zabıta ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.

80 yaşındaki kadın yasağa rağmen bindiği halk otobüsünden inmemek için direndi
Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatler dışında sokağa çıkması yasak olan Şerife V., oturduğu mahalleden ilçe merkezine gitmek için halk otobüsüne bindi. Otobüs şoförü Kemal Durmuş, kadına yaşından dolayı sokağa çıkma kısıtlama saatinin geldiğini söyleyip, otobüsten inerek evine dönmesini istedi. Yaşlı kadın, sürücünün ısrarına rağmen otobüsten inmedi. Şoförün haber vermesi üzerine olay yerine gelen bekçi ve zabıta ekipleri, yaşlı kadını ikna etmek için bir süre konuştu. Şerife V.'ye inmediği takdirde 3 bin 150 TL idari para cezası kesileceği ifade edildi. Bunun üzerine direnmekten vazgeçen Şerife V., otobüsten indi. Olay anı, otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansırken yaşlı kadın, ekipler tarafından evine bırakıldı.
80 yaşındaki kadın yasağa rağmen bindiği halk otobüsünden inmemek için direndi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle