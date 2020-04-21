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DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 18:11,Son Güncelleme:

80 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü

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80 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü
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Denizli'nin Çal ilçesinde, Fatma Erkuş (80) evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın zemin katında yaşayan Fatma Erkuş'un evinde, sabah saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından evden çıkarılan yaşlı kadının, kaybettiği belirlendi. İlk incelemede dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edilen Erkuş'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


80 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü

80 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü
80 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında öldü

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