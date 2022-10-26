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80 yaşındaki Alzheimer hastası 5 ayda ikinci kez kayboldu

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#Mehmet Yılmaz#Bursa#Kayıp
80 yaşındaki Alzheimer hastası 5 ayda ikinci kez kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:53

Bursa'da evinden çıkan ve akıllı saatinin şarjı bittiği için kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Yılmaz’ın bulunması için 4 kilometre çapında bir alanda başlatılan ve yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarına ara verildi. Yaklaşık 5 ay önce de ormanlık alana girerek kaybolan Yılmaz’ın kolundaki akıllı saate yüklü uygulama sayesinde bulunduğu öğrenildi.

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Yılmaz dün saat 21.30 sıralarında evinden çıktı. Hastalığı nedeniyle sık sık evden kaçarak kaybolan Yılmaz’ın ailesi bu nedenle akıllı saate ve telefonlarına yükledikleri uygulamadaki konum bilgisini takip etti. Mehmet Yılmaz’ın akıllı saatinin son olarak orman bölgesinde bulunan 8’inci Yağmur Sokak’tan sabit konum bilgisi verdiğini tespit eden aile, bölgeye gittiğinde Yılmaz’ın burada olmadığını gördü. Yılmaz’ın kolundaki akıllı saatini şarjının bittiğini fark eden aile, kayıp başvurusunda bulundu.

5 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

İhbar üzerine AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri, Yılmaz'ı ormanda aramaya başladı. Ekiplerin, 4 kilometre çapında bir alanda başlatılan ve yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarında Mehmet Yılmaz’ın izine rastlanılamadı. Çalışmalara, havanın da kararmasıyla birlikte sabah saatlerinde devam edilmek üzere ara verildi.

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80 yaşındaki Alzheimer hastası 5 ayda ikinci kez kayboldu

5 AY ÖNCE AKILLI SAATİ SAYESİNDE BULUNMUŞTU

Yaklaşık 4 yıldır Alzheimer hastası olduğu belirtilen Mehmet Yılmaz’ın 5 ay önce de ormanlık alana girerek kaybolduğu ve kolundaki akıllı saat ve telefon uygulaması sayesinde konumu tespit edilerek yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldığı öğrenildi.

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#Mehmet Yılmaz#Bursa#Kayıp

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