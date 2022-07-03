Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

80 yaşında DGS'ye girdi, görevlileri şaşırttı: Tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum

#DGS#ÖSYM#Sınav
80 yaşında DGSye girdi, görevlileri şaşırttı: Tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum

Amasya’da 80 yaşındaki emekli Yaşar Aktaş, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girmek için gittiği Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki görevlileri şaşırttı. Azmiyle gençlere taş çıkartan yaşlı adam, “Tabuta girene kadar okumak istiyorum” dedi.

Haberin Devamı

Bastonunun desteğiyle yürürken kendisini öğrenci yakını sanan görevlilere belgesini gösterip 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için sınava giren 3 çocuk ve 8 torun sahibi Aktaş, “Hedefim, ilahiyat ile Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun olmak. Ölene kadar, tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Kavrulacağız Prof. Dr. Şen canlı yayında bu sözlerle uyardı: Umarım 1 ay sürmez...Kavrulacağız! Prof. Dr. Şen canlı yayında bu sözlerle uyardı: Umarım 1 ay sürmez...Haberi görüntüle


Sınav sonrası çevredekilerin fotoğrafını çektiği Aktaş’ı aracına kadar uğurlayan Amasya Üniversitesi Genel Sekreteri Duran Çuhadar, “İlahiyat fakültemizde 2 yıl önlisans eğitimi alan Yaşar amcamız gençlerimize, çocuklarımıza örnek olacak bir davranış sergiliyor. İnşallah yeniden bizim öğrencimiz olur” şeklinde konuştu.

80 yaşında DGSye girdi, görevlileri şaşırttı: Tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum

Haberle ilgili daha fazlası:
#DGS#ÖSYM#Sınav

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil