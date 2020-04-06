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İHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:08,Son Güncelleme:/

80 ve 89 yaşındaki çift Corona Virüsü yendi, alkışlarla uğurladılar

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80 ve 89 yaşındaki çift Corona Virüsü yendi, alkışlarla uğurladılar
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Ankara’da Corona Virüse yakalanan 80 ve 89 yaşlarındaki çift, 13 günlük tedavilerinin ardından virüsü yenerek taburcu edildi. Hastane çalışanları çifti alkışlarla uğurladı.

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  • Ankarada 80 ve 89 yaşındaki çift Corona Virüsü yendi
  • Ankarada 80 ve 89 yaşındaki çift Corona Virüsü yendi
  • Ankarada 80 ve 89 yaşındaki çift Corona Virüsü yendi
  • Ankarada 80 ve 89 yaşındaki çift Corona Virüsü yendi
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Corona virüs, Türkiye'de bugüne kadar 27 bin 69 kişide görüldü. 574 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 42 kişi ise uygulanan tedavi neticesinde sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşanlardan ikisi de Ankara’da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift oldu. Yüksek ateş şikayetiyle TOBB ETÜ Hastanesi'ne gelen çiftin yapılan testlerinde Corona Virüse yakalandığı tespit edildi.

Çifti karantinaya alan sağlık çalışanları, çifte çeşitli tedaviler uyguladı. 13 günlük tedavinin ardından Corona Virüsü yenen çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Çift, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

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