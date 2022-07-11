80 saatlik internet kesintisine ceza

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Avukat İlker Atamer, 2013’ten beri www.atamer.av.tr alan adıyla yayın yapan avukatlık bürosunun internet sitesi için Equinix Turkey Enterprises Data Merkezi Üretim İnş. San. ve Tic. A.Ş.’den yer sağlama (hosting) hizmeti almaya başladı. 2018 Ekim ve Kasım ayına kadar kısa süreli kesintiler dışında ciddi bir sorun yaşamadı.

'AYIPLI HİZMET VERDİ'

1 Ekim 2018 günü itibarıyla www.atamer.av.tr alan adlı internet sitesinde birkaç gün boyunca devam eden sık ve uzun süreli kesintiler yaşanmaya başlandı. Sitenin 1-4 Ekim 2018 arasında 80 saati aşkın bir süre yayında olmaması üzerine Av. İlker Atamer ‘ayıplı hizmet ve haksız fiil’ gerekçesiyle hosting hizmeti aldığı firma hakkında dava açtı. Dilekçede, 1 Ekim-1 Kasım 2018 arasında kesintilerin yaşanmaya devam ettiği belirtildi. İstanbul 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Davalının ayıplı hizmeti sonucu internet sitesinin hosting kesintisiyle yayından kalktığı süreç boyunca maddi zarara uğrandığı gibi prestij kaybı ve mesleki itibarının sarsılması nedeniyle manevi olarak da zarara uğranmıştır” denildi. Dilekçede, 1 Ekim -1 Kasım 2018 tarihleri arasında kesintilerin devam ettiği belirtildi.

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2 BİN TL TAZMİNAT

Mahkeme, yaşadığı stres ve elem nazara alındığında uğradığı manevi kayıplar yönünden 2 bin TL manevi tazminatın olay tarihi olan 1 Ekim 2018 itibariyle yasal faizi ile hosting hizmeti veren şirketten alınarak Atamer’e ödenmesine hükmetti. Mahkeme gerekçeli kararında, Atamer’in, hosting hizmeti veren şirketin kusuru sebebiyle internet ortamında erişimde sorunların yaşandığını belirtti.

‘İLK OLABİLİR’

Kararı değerlendiren Avukat İlker Atamer şunları söyledi: “Hosting (yer sağlama) hizmetlerinde dünya standardı yüzde 99.9 kesintisiz yayındır. Kesinti nedeniyle müvekkillerim bana ulaşamadığından ciddi bir manevi zarara uğradım. Firmanın gayri ciddi yaklaşımı ve problemi çözme konusundaki yavaşlığı nedeniyle dava açmaya karar verdim. Tazminat rakamını düşük bulsak da bildiğim kadarıyla Türkiye’de ilk defa bir hosting firması kusurlu hosting hizmeti nedeniyle tazminata mahkûm edilmiş durumda. Bu yönüyle açılacak benzer davalar için örnek bir karar teşkil etmektedir.”