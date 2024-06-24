80 milyonluk vurgunda yargılanan zabıt katibi, hakim karşısında... 'Bugün çıkayım yine bana para verecekler'

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Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Süleyman Demirel ile tutuklu bulunan bazı sanıklar getirildi. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"DURUŞMAYA ARA VERİNCE YANIMA GELİP 'BİZ SENİ HALA SEVİYORUZ' DİYORLAR"

Duruşmada savunma yapan sanık Süleyman Demirel, "20 yıllık adliye personeli olarak sizi yanıltmak zaten yakışmaz bana, her şeyi dümdüz anlattım, etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmesini talep ediyorum. Dışarıda olsam birkaç müştekinin daha gönlünü yapacağım, onlar da şikayetini geri çekecekler ama içerideyim elim kolum bağlı. Duruşmaya ara veriyorsunuz yanıma geliyorlar 'Biz seni hala seviyoruz' diyorlar. Bugün çıkayım yine bana para verecekler, teklif edecekler. Aileme ve çocuğuma kavuşmak istiyorum" diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme müştekilerin ifadelerini ve avukatların savunmalarını dinledi.

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TUTUKLUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Süleyman Demirel ve diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 13 dolandırıcılık eylemi detaylı olarak anlatıldı. Örgüt lideri Süleyman Demirel'in şikayetçi Levent Sırataş'a, Bakırköy adliyesinde adli personel olması nedeniyle zaman içinde mahkemelerde dosyası olan birçok işadamı ile tanıştığını, bu işadamlarına yatırımlarında kullanmaları için çevresindeki tanıdıklarından para temin ettiğini, karşılığında ise komisyon aldığını, para verenlerin ise kar payı olarak para kazandığını söylediği belirtildi. Süleyman Demirel’in müştekileri, adliyede çalıştığı için çevresinin geniş olduğunu söylediği, bu sayede bazı işler yaptığını, bu işlerin bazılarından Instagram hesabından video paylaşarak reklam geliri elde ettiğini, memleketi olan Tokat'tan ise yaprak, salça getirip sattığını, memur olmasına rağmen yaşadığı lüks hayatın bu sayede olduğunu söyleyerek inandırdığı belirtildi.

DAHA ÖNCE YARGILANMIŞ

İddianamede, Süleyman Demirel’in insanların yatırım amaçlı kendisine ve kendisinin telkinleri sonucu etrafındaki bazı kişilere para verdiği aktarıldı. Süleyman Demirel'in daha önce Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılandığı da ortaya çıktı. İddianamede Süleyman Demirel’in soruşturma aşamasında alınan ifadesine de yer verildi.

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4 SUÇTAN 154 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Süleyman Demirel’in 4 ayrı suçtan toplamda 40 yıldan 154 yıla kadar cezalandırılması istendi. Diğer 14 sanığın da değişen suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianamede savcı örgüt üyelerinin işlediği cezalardan da Süleyman Demirel’in sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.