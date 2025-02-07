80 kişi hayatını kaybetmişti.... A Blok soruşturması yerinde saydı

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerle ilgili olarak 1491 dava açıldı, 149’u karara bağlandı. Halen devam eden yüzlerce soruşturma dosyası bulunuyor. Bu dosyalardan biri de İskenderun Devlet Hastanesi’nin A Bloku’nun çökmesiyle ilgili. Çöken binada, büyük bölümü hasta olmak üzere 80 kişi hayatını kaybetti. Aslında binanın depreme dayanıklı olmadığı biliniyordu. Hastanenin internet sitesinde yer alan raporda bile “2012 yılında hastanemiz A blokunda yapılan Deprem Dayanıklılık Testi raporu olumsuz gelmiştir” bilgisi yer alıyordu. Ancak bir önlem alınmadı.

Depremin hemen ardından, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatıp denetim ve tedbir alma görevi olan kamu görevlilerinin kimlik bilgilerini istedi. Ancak 2 yıldır devam eden soruşturmada tek bir kamu görevlisi için herhangi bir izin talebinde bulunulmadı, ifadelerine başvurulmadı. Dosyanın avukatlarından Şahap Arpacı, bir an önce iddianamenin hazırlanmasını istedi.