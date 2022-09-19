80 hedef vuruldu! 17 terörist etkisiz hale getirildi

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18 Eylül'de sınırın Suriye tarafından teröristlerce yapılan roketatar saldırısında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi.

İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken sınır hattına SİHA’lar sevk edildi.



17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Havadan yapılan atışlar ve ateş destek vasıtalarının misliyle mukabele ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de olduğu değerlendirmesinde bulundu, Mehmetçiğin kanının hiçbir zaman yerde bırakılmadığını, şehit ailelerinin gözyaşlarının hesabının sorulduğunu kaydetti.