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80 hedef vuruldu! 17 terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savaunma Bakanlığı#Terör#Terörist
80 hedef vuruldu 17 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 09:49

Teröristlerin sınırın Suriye tarafından gerçekleştirdiği ve bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince yapılan "cezalandırma atışları" sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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18 Eylül'de sınırın Suriye tarafından teröristlerce yapılan roketatar saldırısında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakolunda görevli bir asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri hemen karşılık verdi.

İlk olarak ateş destek vasıtaları ile teröristlerin bulunduğu bölgeler ateş altına alınırken sınır hattına SİHA’lar sevk edildi.

17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Havadan yapılan atışlar ve ateş destek vasıtalarının misliyle mukabele ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik kaynakları, öldürülenlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin de olduğu değerlendirmesinde bulundu, Mehmetçiğin kanının hiçbir zaman yerde bırakılmadığını, şehit ailelerinin gözyaşlarının hesabının sorulduğunu kaydetti.

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#Milli Savaunma Bakanlığı#Terör#Terörist

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