80 derece kolonya nedir? Kolonya ne kadar süre dayanır ve nasıl saklanır

Corona Virüsü'nden korunmak ve kişisel hijyeni sağlamak adına önemli etkenlerden biri olan kolonya son günlerin en popüler hijyen ürünlerinden biri oldu. Özellikle uzmanlarında alkolü yüksek kolonyaları önermesiyle stoklarda büyük ölçüde azalma yaşandı. Kolonya alırken alkol derecesine dikkat eden vatandaşlar da kolonyaların üzerinde bulunan derecelerin ne anlama geldiğini merak ediyor.

Alkol dereceleri, kolonyanın içeriğinde bulunan alkol oranına göre belirleniyor. Genellikle 70 derece ve 80 derece alkollü kolonyalar virüs sürecinde tavsiye edilen dereceler olarak öne çıktı.

Kolonya ne kadar süre dayanır, nasıl korunmalı?

Yüzde 80-96'sı etil alkol, kalan kısmı ise su ve esanstan oluşan kolonya, ağzı kapalı ve güneşten uzak kaldığı sürece ortalama beş yıl bozulmamaktadır. Kolonya sürdükten sonra rahatlama ve ferahlık hissinin sebebi, içindeki etil alkolün uçucu olması ve buharlaşırken vücut ısısını da beraberinde götürmesidir.

"4 AY KULLANACAĞIMIZ KOZMETİK ALKOLÜ 10 GÜNDE BİTTİ"

Kolonyaya talebin yoğun olmasına karşın, kozmetik alkolü aldıkları ülkelerden mal gelmediğini, bu konuda büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan Yorgun, şöyle konuştu:

"Stoklarımızda olan ve 4 ay kullanacağımız kozmetik alkolü 10 günde bitti. Gelmesi de sıkıntılı gibi görülüyor. Bizler elimizden geldiğince iç pazarımıza mal vermeye devam ediyoruz. Normalde 56 ülkeye ihracat yapıyorduk ama şimdi tüm ülkeler özellikle de limon kolonyası için bizi arıyor. İran, Suudi Arabistan inanılmaz mal istiyor. Üretim kapasitemiz günlük 200 bin şişe ancak şu an iki katına çıktık."

Yorgun, "Öncelikle ülkemize, iç pazara mal vereceğiz. Bu yüzden tüm ihracatlarımızı iptal ettik ve ülkemize yoğunlaştık. Önce bizim ihtiyacımız karşılanacak. Ülkemizdeki insanlara faydalı olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.