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80 bin hükümlü cezaevine dönecek

#Cezaevi#Hükümlü#Pandemi
80 bin hükümlü cezaevine dönecek

Pandemi tedbirlerinin hafifletilmesiyle, açık cezaevlerinde kalan hükümlülere izin uygulaması 31 Mayıs tarihinden itibaren sona eriyor.

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AK Parti kulislerinde, pandemide alınan tedbirlerin hafifletilmesi ve normalleşme gibi gerekçelerle açık cezaevi izinlerinin uzatılmamasına karar verildiği belirtiliyor. 31 Mayıs’a kadar yeni bir karar alınmaması durumunda yaklaşık 80 bin mahkûmun cezaevine dönmesi bekleniyor.

200 BİN MAHKUM YARARLANDI

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı pandeminin başlangıcında aldığı kararla açık cezaevinde bulunan hükümlüleri izinli olarak tahliye etmişti. 14 Nisan 2020 tarihinde başlayan uygulama bugüne kadar 2’şer aylık periyodlarla toplam 12 kez uzatıldı. Yaklaşık 200 bin hükümlü pandemi izninden yararlandı. Son olarak da 5’inci Yargı Paketi’ne ilişkin kanun teklifine, ceza infaz kurumlarındaki koronavirüs izinleriyle ilgili madde eklendi. Cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi de 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatılmıştı.

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#Cezaevi#Hükümlü#Pandemi

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