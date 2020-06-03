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Haber Giriş: 03.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

80 barodan ikinci kez çağrı: 'Avukatlık Kanunu' çekilsin diyaloğa açığız'

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80 barodan ikinci kez çağrı: 'Avukatlık Kanunu' çekilsin diyaloğa açığız'
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Hükümete 80 barodan ikinci kez Avukatlık Kanunu’nda yapılması düşünülen çalışmalardan bu dönemde vazgeçilmesi çağrısı geldi.

Pandemi nedeniyle ülke koşullarının da uygun olmadığı için bu konuda hazırlanacak teklifin geri çekilmesi, ilerleyen dönemde barolar ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) muhatap alınarak düzenleme yapılması istendi.

Baro başkanlarının dünkü toplantısı sonrasında açıklama yapılırken şöyle denildi: “Ülke koşullarının uygun olmadığı bir dönemde, avukatlık yasasında düşünülen çalışmalardan vazgeçilerek ileriki dönemlerde TBB ve barolarla birlikte bir hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlıyoruz. Düşünülen teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereden yana olacağımızı, konunun muhatapları ile görüşmeye hazır olduğumuzu paylaşıyoruz. Müzakere ve diyalog kanallarının açılacağına inanıyoruz.”

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