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8 yıllık firar başkentte bitti: Suç örgütü elebaşına nefes kesen operasyon

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#Suç Örgütü Lideri#Ankara Polisi#Kaçak Suçlu
8 yıllık firar başkentte bitti: Suç örgütü elebaşına nefes kesen operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 07:45

Hakkındaki 26 yıllık kesinleşmiş hapis cezasıyla 8 yıldır izini kaybettirmeye çalışan suç örgütü lideri F.D., Ankara polisinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adana'da rehin alma, kaçırma ve yağma eylemlerine karışan firari hükümlü, adli makamlara teslim edildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

8 yıllık firar başkentte bitti: Suç örgütü elebaşına nefes kesen operasyon

Bu kapsamda ekipler, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak 8 yıldır aranan F.D'yi yakaladı.

8 yıllık firar başkentte bitti: Suç örgütü elebaşına nefes kesen operasyon

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.D'nin Adana'da oluşturduğu suç örgütü ile adam öldürme, yaralama, kaçırma ve rehin alma, zorla senet imzalatma olaylarında yer aldığı öğrenildi.

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#Suç Örgütü Lideri#Ankara Polisi#Kaçak Suçlu

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