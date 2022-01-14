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8 yıllık cinayetin kilit ismi 3'üncü kez ifade değiştirdi

#Cinayet#Cemal Uzun#Nuri Uzun
8 yıllık cinayetin kilit ismi 3üncü kez ifade değiştirdi

Kayseri'de 8 yıl önce evinde pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun'un (40) cinayet şüphelisi olarak geçen yıl tutuklanan kardeşi Nuri Uzun’un (38) yargılandığı davada, olay sırasında yaralanan maktulün kızı Adeviye H., yine ifade değiştirdi. O dönem babasının eve giren hırsızlar tarafından öldürüldüğünü söyleyen, geçen yıl verdiği ifadesinde ise kavga ettiği babasının kendisini bıçakladığını, eve gelen amcasının elinde tüfek gördüğünü ifade eden Adeviye H., mahkemede, "Amcam 3 aydır suçsuz yere hapiste. Amcamın başını yaktım. Yalvarırım, tahliye edin" dedi.

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Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde 3 Haziran 2014’te Cemal Uzun, evinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay tarihinden 2 hafta önce nişanlanan kızı Adeviye (15) ise kolundan ve karnından bıçaklandı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Adeviye, ifadesinde kar maskeli kişilerin altınlarını çalmaya kalkıştığını bu sırada kolundan ve karnından bıçaklandığını, odasından çıkan babasının da çıkan arbedede vurularak öldürüldüğünü söyledi. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

'BENİM OLAYLA HİÇBİR ALAKAM YOK'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2021 yılında dosyayı yeniden açtı. Kayseri genelinde bine yakın kişiyle yüz yüze görüşen ekipler aile bireyleri üzerinde yoğunlaştı. Olay sırasında bıçaklanan sonraki dönemde ise evlenen Adeviye H., ifadesinde, “Babam, nişanlım ile uygunsuz konuşmalarımı duydu. Ardından kavga etmeye başladık nişanda takılan altınları istedi sonra da nişanı atacağını söyledi. Tekme attım. O da beni bıçakladı. Sonra Amcam sesi duyunca geldi. Holde babam ile konuşup bir odaya kilitledi. Ardından da amcamın elinde bir tüfek gördüm” dedi.

Adeviye H.’nin ifadesi doğrultusunda ekipler, annesi Fadime Uzun ile amcası Nuri Uzun ve yengesi Nejla Uzun'u gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden şüphelilerden Nuri Uzun, tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda Nuri Uzun hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Uzun'un yargılanmasına devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında sanık Nuri Uzun ile ölen Cemal Uzun'un müşteki yakınları hazır bulundu. Nuri Uzun, savcılık ifadelerini tekrar edip, ağabeyini öldürmediğini belirterek, "Benim olayla hiçbir alakam yok. Suçsuzum. Ağabeyimin gerçek katillerinin bulunmasını istiyorum" dedi.

'POLİSİN BASKISI İLE AMCAMIN ADINI VERDİM'

Duruşmada 10 kişi tanık olarak dinlendi. Tanık beyanları sonrası sözleri sorulan Cemal Uzun'un kızı Adeviye H., polisin baskısı ile amcasının ismini verdiğini iddia ederek, "Amcam, suçsuz yere 3 aydır cezaevinde. Amcamın başını yaktım. Polislerin baskısıyla ifade verdim. Yalvarırım, amcamı tahliye edin. Amcam evin en küçüğü ama en akıllısı odur. Bize bakar, 4 eve amcam bakar. 2 evladım üzerine yemin ederim. Amcam, olay günü bize bir şey yapmadı. Polisin baskısı ile bu şekilde söyledim" diye konuştu.

Uzun kardeşlerin annesi Havva Uzun da duruşmada, "Oğlum katil değil. Bize acıyın. Eğer Nuri katil olsa size ellerim ile teslim ederim" ifadelerini kullandı.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanık Nuri Uzun'un 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Uzun'un tutukluluk halinin devamına karar verip, avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesiyle duruşmayı erteledi.

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#Cinayet#Cemal Uzun#Nuri Uzun

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