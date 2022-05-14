8. yılında Soma acısı

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Saat 10.00’da, Soma’daki Maden Şehitliği ve Anıtı’na giden Maden-İş sendikası üyeleri mezarlara karanfil bırakıp dua etti. Şehit madencilerin yakınları da sabahın erken saatlerinde mezarlığa gidip, Kuran okudu.

‘HİÇBİRİ TUTUKLU DEĞİL’

Oğlu Uğur Çolak’ı faciada kaybeden İsmail Çolak, 8 yılın kendileri için zor geçtiğini belirterek, “Acılarımız ilk günkü gibi devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi katliamının sorumlularının hiçbirinin tutuklu olmadığı bir süreç yaşıyoruz ama bizi savunan avukatlar tutuklandı. Avukatlarımıza da selam gönderiyoruz” dedi.

Maden faciasında yakınlarını, arkadaşlarını, babalarını, eşlerini kaybeden Somalılar, daha sonra Cengiz Topel Meydanı’ndaki Hükümet Konağı önünde toplandı. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası öncülüğündeki yürüyüşte “Soma uyuma 301’e sahip çık”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz” sloganları atıldı.