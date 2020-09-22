8 yıldır aranıyordu! Hatice'nin katili yakalandı

Konya Akşehir’de yaşayan Yıldırım Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi (13), 21 Aralık 2012’de kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 2 çocuk babası Kayhan ve eşi Pakize Çiftçi, kayıp başvurusunda bulundu. Polis Çiftçi’nin yolda yürürken kaçırıldığı bilgisine ulaştı. Cansız bedeni meyve bahçesinde bulunan Çiftçi’nin iple boğularak öldürüldüğü saptandı. Ekipler küçük kızın tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla DNA testi için ailesi dahil yaklaşık 600 kişiden kan örneği alıp, ifadelerine başvurdu. Ancak bir sonuca ulaşılamadı. Hatice’nin cep telefonundaki görüşmeler tek tek incelendi. Facebook ve Hotmail’in Amerika’daki merkezinden mesaj ve e-mail yazışmaları getirtilerek incelemeye alındı. Ancak bundan da bir sonuca ulaşılamadı.

DNA’SI UYUŞTU

İzmir’de cumartesi günü bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli K.’dan (38) alınan örnekler, 8 yıl önce öldürülen Hatice Çiftçi’nin tırnaklarından ve boğulduğu ipten alınan doku örnekleriyle uyuştu. Veli K. yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece Hatice Çiftçi’yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adaletin geç de olsa yerini bulduğunu belirten baba Çiftçi, “8 yıldır her gün ölüyoruz. Adalet geç de olsa yerini buldu. En ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi. En son tek başına MOBESE kayıtlarında görülen Hatice Çiftçi’nin 4 gün sonra, kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki meyve bahçesinde cansız bedeni bulundu.

İSTİSMAR ETMİŞ

Suçunu itiraf eden Veli K.’nın ifadesinde, olaydan 4 gün önce yağmurlu bir günde etüt merkezinden çıkan Hatice Çiftçi’yi görüp ıslanmaması için aracıyla evlerinin yakınına bıraktığını söylediği öğrenildi. Olay günü karşılaştığı Çiftçi’yi yine aracına aldıktan sonra köy yoluna gittiğini belirten Veli K.’nın küçük kıza zorla içki içirip cinsel istismarda bulunduğunu, ağlayınca da çantanın ipiyle boğarak öldürdüğünü anlattığı öğrenildi. Veli K.’nin ‘cinsel istismar’dan poliste kaydı olduğu da belirtildi.