×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

8 yıldır aranan firari hükümlü kadın kılığında yakalandı; üzerinden kız kardeşinin kimliği çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Tuğrul Başar#Kadın Kılığında Firari#Hırsızlık Suçu Cezası
8 yıldır aranan firari hükümlü kadın kılığında yakalandı; üzerinden kız kardeşinin kimliği çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 13:41

Samsun’da 'resmi sıfat takınarak hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 3 ayrı hapis cezası bulunan ve 2018 yılından bu yana aranan firari Tuğrul Başar, İstanbul Kadıköy’de yakalandı. Yakalanmamak için kadın kılığına giren ve yıllarca kız kardeşinin kimliğini kullanarak polisten kaçtığı tespit edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon düzenlendi.

8 yıldır aranan firari hükümlü kadın kılığında yakalandı; üzerinden kız kardeşinin kimliği çıktı

2010 yılında Samsun ilinde 'Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık' suçundan 3 kesinleşmiş hapis cezası alan ve 28 Şubat 2018 yılından bu yana aranan Tuğrul Başar’ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi.

8 yıldır aranan firari hükümlü kadın kılığında yakalandı; üzerinden kız kardeşinin kimliği çıktı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda takibe alınan Tuğrul Başar önceki gün gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıkarken, şüphelinin bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi.

Haberin Devamı

8 yıldır aranan firari hükümlü kadın kılığında yakalandı; üzerinden kız kardeşinin kimliği çıktı

Hakkında 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçundan da işlem yapılan Tuğrul Başar, işlemlerinin yapılması için Kadıköy, İskele polis merkezine teslim edildi.

8 yıldır aranan firari hükümlü kadın kılığında yakalandı; üzerinden kız kardeşinin kimliği çıktı

Gözden KaçmasınOyuncu Serhat Kılıçın ölümünde olay yeri inceleme raporu ortaya çıktıOyuncu Serhat Kılıç'ın ölümünde olay yeri inceleme raporu ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuğrul Başar#Kadın Kılığında Firari#Hırsızlık Suçu Cezası

BAKMADAN GEÇME!