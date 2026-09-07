8 yıldır aranan firari hükümlü kadın kılığında yakalandı; üzerinden kız kardeşinin kimliği çıktı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon düzenlendi.

2010 yılında Samsun ilinde 'Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık' suçundan 3 kesinleşmiş hapis cezası alan ve 28 Şubat 2018 yılından bu yana aranan Tuğrul Başar’ın Kadıköy'de olduğu tespit edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin yakalanmamak için kadın kılığında dolaştığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda takibe alınan Tuğrul Başar önceki gün gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden kız kardeşine ait kimlik çıkarken, şüphelinin bu sayede yıllardır kaçmayı başardığı belirlendi.

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Hakkında 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçundan da işlem yapılan Tuğrul Başar, işlemlerinin yapılması için Kadıköy, İskele polis merkezine teslim edildi.

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