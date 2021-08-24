MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri8 yıl sonra sevindiren manzara
GeriGündem 8 yıl sonra sevindiren manzara
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İdris EMEN / ÖZEL HABER SERVİSİ
Haber Giriş: 24.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

8 yıl sonra sevindiren manzara

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
8 yıl sonra sevindiren manzara

Yaklaşık üç hafta önce Marmaris’te meydana gelen orman yangınında binlerce hektarlık orman küle dönmüştü. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün daveti üzerine geçen hafta Marmaris’teki yangın bölgesine uzmanlardan oluşan bir ekip gitti. Ekipte yer alan Hacettepe Üniversitesi’nden yangın ekoloğu ve biyolog Gökhan Ergan ilk gözlemlerini anlattı.

12-16 Ağustos tarihleri arasında bölgede incelemelerde bulunduğunu söyleyen Ergan, “Marmaris yangını koridorlar oluşturarak devam etmiş. Bu iyi bir şey çünkü yangından etkilenmeyen alanlardan yanan alanlara doğru bitki ve hayvan yayılımı olacak. Çok şiddetli yanmış alanlar var. Buna rağmen meşe, tesbih ve hayıt gibi bitki türleri sürgün vermeye başlamış. Yanan alanlarda böcek, sinek ve kuş türleri gördük. Bu durum yaban hayatının tamamen yok olup gitmediğini gösteriyor.

Kazdağlarında orman yangını Ekipler sevk edildi
Kazdağları'nda orman yangını! Ekipler sevk edildi

Yanan alanların restorasyonu kapsamında ağaçlandırma yapılmadan önce doğanın kendi potansiyeliyle kendini yenileme sürecine müsaade edilmeli. Yanan alanlarda toprağı sürüp ağaçlandırma yapmaya ilk başta ihtiyaç olmadığını, bunun biyoçeşitlilik kaybına sebep olabileceğini biliyoruz. Bu yüzden aktif ağaçlandırma gibi çalışmaların ikinci planda düşünülmesi gerekiyor” dedi.

AĞAÇLAR 2 METREYE ULAŞTI

Ormanların kendilerini yenileme kapasitesine 2013’te Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde meydana gelen bir yangını örnek veren Ergan şunları söyledi: “2013’te Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde bir yangın meydana geldi. Bölgede pasif bir restorasyon yapıldı. Yanan ağaçların tomrukları alandan çıkarıldı. Dallar ve kozalaklar alanda bırakıldı. Toprağa herhangi bir müdahale yapılmadı. Sadece yanmış bölgeye kızılçam tohumları atıldı. Sonra alan kendi haline bırakıldı. Yangından bir yıl sonra alanda çok büyük oranda bitki çeşitliliğinin oluştuğunu tespit ettik. 8 yıl sonra Ören’deki yangın bölgesine baktığımızda çam ağaçlarının boyunun 2 metreye ulaştığını, bu ağaçların ilk kozalaklarını ürettiğini görebiliyoruz."

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi