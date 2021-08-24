8 yıl sonra sevindiren manzara

12-16 Ağustos tarihleri arasında bölgede incelemelerde bulunduğunu söyleyen Ergan, “Marmaris yangını koridorlar oluşturarak devam etmiş. Bu iyi bir şey çünkü yangından etkilenmeyen alanlardan yanan alanlara doğru bitki ve hayvan yayılımı olacak. Çok şiddetli yanmış alanlar var. Buna rağmen meşe, tesbih ve hayıt gibi bitki türleri sürgün vermeye başlamış. Yanan alanlarda böcek, sinek ve kuş türleri gördük. Bu durum yaban hayatının tamamen yok olup gitmediğini gösteriyor.

Yanan alanların restorasyonu kapsamında ağaçlandırma yapılmadan önce doğanın kendi potansiyeliyle kendini yenileme sürecine müsaade edilmeli. Yanan alanlarda toprağı sürüp ağaçlandırma yapmaya ilk başta ihtiyaç olmadığını, bunun biyoçeşitlilik kaybına sebep olabileceğini biliyoruz. Bu yüzden aktif ağaçlandırma gibi çalışmaların ikinci planda düşünülmesi gerekiyor” dedi.

AĞAÇLAR 2 METREYE ULAŞTI

Ormanların kendilerini yenileme kapasitesine 2013’te Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören mahallesinde meydana gelen bir yangını örnek veren Ergan şunları söyledi: “2013’te Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde bir yangın meydana geldi. Bölgede pasif bir restorasyon yapıldı. Yanan ağaçların tomrukları alandan çıkarıldı. Dallar ve kozalaklar alanda bırakıldı. Toprağa herhangi bir müdahale yapılmadı. Sadece yanmış bölgeye kızılçam tohumları atıldı. Sonra alan kendi haline bırakıldı. Yangından bir yıl sonra alanda çok büyük oranda bitki çeşitliliğinin oluştuğunu tespit ettik. 8 yıl sonra Ören’deki yangın bölgesine baktığımızda çam ağaçlarının boyunun 2 metreye ulaştığını, bu ağaçların ilk kozalaklarını ürettiğini görebiliyoruz."

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