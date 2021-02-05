8 yıl sonra ortaya çıktı: Tabancayla vurulup uçurumdan atılmış

İTİRAF ETTİLER

Kayıp ve faili meçhul dosyaları tekrar açan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Akif Demir’in dosyasını yeniden ele aldı. Ekipler, Demir’in tartıştığı ya da arasının bozuk olduğu kişilerin listesini çıkardı. Yapılan araştırmalarda C.M. (30) ve H.Ö. (40) isimli kişiler, şüpheli olarak değerlendirildi.

Polis ekipleri önceki gece, eşzamanlı düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Akif Demir’i para meselesi yüzünden öldürdüklerini itiraf etti. Akif Demir ile tartıştıklarını ve Kızderbent Mahallesi’ndeki ormanlık alanda araç içerisinde tabanca ile vurarak öldürdükten sonra cesedini Aktoprak mevkisindeki uçurumdan attıklarını söyleyen C.M. ve H.Ö., adliyeye sevk edildi.