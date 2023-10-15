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8 yıl sonra ilk ayin

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#KÜLTÜR Ve Turizm Bakanlığı#2. Sur Kültür Yolu Festivali#Ayin
8 yıl sonra ilk ayin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nca 11 ayrı ilde 100 gün boyunca gerçekleştirilen, dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin önemli duraklarından biri olan 2. Sur Kültür Yolu Festivali başladı.

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Mezopotamya’nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır’da, 9 gün sürecek festivalde 40’tan fazla noktada etkinlik yapılacak.

RESTORE EDİLDİ

Sur’da bulunan Mar Petyun Keldani Kilisesi, PKK’lı teröristlerin 2015’teki saldırılarında zarar görmüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca sağlanan kaynakla restore edilen kilisenin festival kapsamında açılışı yapıldı. Fransa’dan atanan din görevlisi Peder Sabri Anar, 8 yıl sonra cemaatle ilk ayini gerçekleştirdi. Ayine Fransa ve Belçika’dan da çok sayıda kişi katıldı.17. yüzyılda inşa edilen Keldani Kilisesi’nde 1915’ten bu yana ilk kez din görevlisi yer aldı. Peder Sabri Anar “Burasının tarihi 6. yüzyıla dayanıyor. Buraya gelmem büyük bir onur” diye konuştu.

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#KÜLTÜR Ve Turizm Bakanlığı#2. Sur Kültür Yolu Festivali#Ayin

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