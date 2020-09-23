MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri8 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
GeriGündem 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
VAN (İHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 09:12 |  Son Güncelleme:

8 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
8 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Van’ın İpekyolu ilçesinde ateşli silahla yaralanma olayının firarisi olan ve değişik suçlardan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Temmuz 2020 günü İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana gelen “ateşli silahla yaralama” olayının firari şüphelisi olan N.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerimizce; firari şüpheli olan N.T.’nin yakalamasına yönelik olarak yapılan sokak ve mahalle çalışmalar sonucunda, şüpheli İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Doğu Caddesi üzerinde yaya iken yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelinin ‘2 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama/konutta geceleyin silahla yağma/cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma/bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma/ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle