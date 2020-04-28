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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 28.04.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı şüphe üzerine yakalandı

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8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı şüphe üzerine yakalandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (39) jandarma tarafından yakalandı.

İnegöl ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, S.Ç.'yi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan GBT incelemesinde S.Ç. hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen S.Ç., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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